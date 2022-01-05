В Тюмени обновили почти 20 км дорог в 2021 году.
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени обновили почти 20 км дорог в 2021 году. Большое внимание уделено различным микрорайонам города.
Для жителей микрорайона Ново-Патрушево пробили улицу Монтажников. Началось строительство улицы Валентины Трофимовой протяженностью 880 метров.
В микрорайоне Ямальский-2 специалисты построили более одного км дорог в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт, а жилом районе Березняковский – 2,79 км (по улицам Новоуральской, Ноябрьской, Нефтеюганской, а также на участке от улицы Стрежевой до улицы Березняковской).
В районе Плеханово проложено 3,27 километра дорожного полотна, отремонтирована часть улицы Андрея Кореневского. В жилом районе Казарово реконструировали улицы Алексея Сазонова и Поликарпа Прокопьева.
Всего за год в областной столице обновили 58 улиц. Немаловажным событием в октябре стало открытие движения на трехуровневой развязке в Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.