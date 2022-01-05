В Тюмени за 10 лет отремонтировали почти 700 дворов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени за 10 лет отремонтировали 649 дворов. Больше всего – в ЦАО (177), далее идет Калининский округ (174), Ленинский (174) и Восточный (123).

– Особенностью преображений дворов является то, что на первом этапе меняют и ремонтируют коммунальные сети, только потом подрядчики начинают благоустройство. Проекты согласовываются с жителями – это тоже наша отличительная черта, – отметили в горадминистрации.

В ведомстве подчеркнули, что во время кардинального обновления двора специалисты ремонтируют подъезды, тротуары и бордюры. Для машин обустраивают парковочные места. Устанавливаются детские игровые и спортивные площадки с малыми архитектурными формами.

В 2022 году в Тюмени благоустроят дворовые территории 55 многоквартирных домов. На эти цели из городского бюджета выделят более 810 млн рублей. Узнать, планируется ли благоустройство в вашем дворе и капитальный ремонт в доме можно на портале «Тюмень - наш дом».