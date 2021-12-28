В Тюмени под Новый год взлетели цены на крупу, мясо и алкоголь. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области цены и тарифа на конец ноября 2021 года относительно декабря предыдущего года увеличились на 6,6%. Об этом сообщает Тюменьстат.

По данным ведомства, больше всего взлетели цены на крупу и бобовые (на 14,7%), сахар, мясо и птицу (на 14%), кондитерские изделия (на 11,1%), хлеб (на 10,8%), сыр (на 9,4%), колбасу (на 9,3%), а также масло подсолнечное (на 9,1%).

Кроме того, подорожало и масло сливочное (на 8,9%), макароны (на 8,8%), яйца куриные (на 8,1%) и молочка (на 7,3%). Цены на алкогольные напитки увеличились на 3,3%.

Увеличилась стоимость строительных материалов (на 21,9%), табачных изделий (на 15,9%), мебели (на 13,5%), моющих и чистящих средств (на 6%) и др.

Что касается тарифов, то больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 19,3%), ветеринарные услуги (на 16,4%), образование (на 10,3%), гостиницы (на 10%), а также бытовые услуги (на 9,4%),

Тарифы на услуги правового характера соответствовали уровню декабря 2020 года. Отмечено снижение тарифов на услуги страхования (на 1,3%), банков (на 3%).