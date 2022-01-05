В Тюменской области успешно внедряются программы геронтологической направленности. Фото - Департамент соцразвития Тюменской области.

В Тюменской области успешно внедряются программы геронтологической направленности. Так, например, в реализацию технологии «Стационар на дому» в 2021 году были включены 36 организаций – за год они оказали помощь более чем 700 человек.

Во всех муниципальных образованиях региона реализуется технология «Приемная семья для пожилых и инвалидов» – в 2021 году в таких приемных семьях живут свыше 300 пожилых тюменцев, в том числе инвалидов.20 тюменских организаций работают по технологии «Санаторий на дому» - за год комплекс индивидуальных оздоровительных мероприятий получили более 250 человек.

– В будние дни пациенты здесь находятся с 9.00 до 16.00 часов, их кормят, организуют доставку в отделение и обратно с сопровождением специалиста. Это дает возможность разгрузить родственников, сохранить возможность полноценно работать, и при этом, жить вместе со своими старшими родственниками, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.