В Тобольске медик силой тащила школьника на прививку, но он вырвался и раздетый убежал домой.

В Тобольске суд вынес приговор медицинскому работнику одной из школ города Елене Мальцевой. Она пыталась затолкать в свой кабинет ученика на прививку, несмотря на то, что у него был медотвод.

История вскрылась 19 октября 2021 года. В этот день плачущий и раздетый ребенок прибежал домой. Он рассказал маме, что медик пыталась затащить его в свой кабинет, даже позвала других ребят, которые ей помогали. Мальчику удалось вырваться, и он убежал домой.

– Мама подростка обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении. В материалах дела есть и заключение судебно-медицинской экспертизы, о том, что у ученика обнаружены телесные повреждения: кровоподтёки на лбу, левой голени, на спине, которые вред здоровью не причинили, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Стоит отметить, что фельдшер вины не признала и извиняться не стала. К ее счастью, мама мальчика не настаивала на строгом наказании. В итоге нарушительницу оштрафовали на пять тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.