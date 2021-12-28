По зову сердца: в «РН-Пурнефтегазе» создано корпоративное волонтёрское движение.

В «РН-Пурнефтегазе» создано корпоративное волонтёрское движение. Первой акцией стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом. В гости к семье Виктора Ивановича и Ангелины Дмитриевны Синицыных пожаловали Дед Мороз и Снегурочка. Как водится, нефтяники пришли не с пустыми руками: принесли ямальские деликатесы. Виктор Синицын – труженик тыла, в военные годы вместе с другими подростками работал в совхозе. После войны окончил школу и институт по профессии инженер-изыскатель. Участвовал в строительстве гидроэлектростанций на Ангаре.

В порыве помогать тем, кому нужна поддержка, нефтяники «РН-Пурнефтегаза» объединились ещё в 2018 году. Тогда началась работа неформального объединения волонтёров предприятия. Движение получило официальный статус после издания приказа «О создании корпоративного волонтёрского движения». О желании присоединиться к нему заявили десятки неравнодушных нефтяников, которые собрались в преддверии Международного дня волонтёра и обсудили план работы. За неравнодушие и активную жизненную позицию добровольцев поблагодарил генеральный директор «РН-Пурнефтегаза» Айдар Габдулхаков.

– Очень радует, что сотрудники общества уделяют время не только своей семье, не только работе, которая у нас и без того напряженная, но и находят время помогать другим. Все мы знаем, что труд волонтёров неоценим, особенно востребован он стал во время пандемии, когда многие люди оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Желаю волонтёрскому движению успехов и процветания! Надеюсь, наше предприятие будет лидером этого движения в «Роснефти», – сказал Айдар Халилович.

В 2021 году волонтёры «РН-Пурнефтегаза» впервые приняли участие в экологической акции «Чистые родники Ямала» – убрали территорию родника около Барсуковского лицензионного участка. Также сотрудники общества стали активными участниками городских субботников – убрали территорию площадью 40 гектаров и высадили около 400 деревьев. В течение года волонтёры «РН-Пурнефтегаза» доставляли лекарства губкинцам с ограниченными возможностями здоровья и больным COVID-19. За прошедший год нефтяники посетили более 500 адресов.

В планах волонтёров – реализовать проект по поддержке детей-аутистов, направленный на лояльное восприятие обществом людей с особенностями развития. Ещё одна инициатива – совместный проект «Дорогою добра» с губкинской общественной организацией «Ветеран». Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» проведут мастер-классы по живописи и народным промыслам со школьниками и ветеранами города. Проект приурочен к году народного искусства и культурного наследия, который объявлен президентом РФ на 2022 год.