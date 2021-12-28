Финал новогоднего марафона «Елки-Иголки» на Радио Шансон!

В 2021 году было многое. И нам пора достойно его проводить и готовиться к встрече 2022-го!

Мы рады, что рядом с нами в уходящем году были лучшие партнеры и слушатели! На протяжении всего декабря в нашу уютную студию приходили гости, наши друзья, делились самыми теплыми воспоминаниями о 2021-м, вспоминали семейные новогодние традиции и загадывали желания на будущий год. А какой же Новый год без подарков! Каждый гость оставил под нашей елочкой свой подарок: банка красной икры, полугодовой запас пиццы, сертификат на 5 000 рублей от «Браст» – фанера сервис, сертификат на химчистку салона под ключ, путевка выходного дня в санаторий, сертификат на обучение в автошколе под ключ и многое другое!

Все эти подарки мы разыграем 30 декабря с 7.00 до 9.00 в праздничном эфире шоу «Хорошая компания». Не пропустите новогоднее чудо и возможность поздравить своих родных и любимых на 101,0 FM.

Генеральный спонсор «Браст» – Фанера сервис

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