Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым. Фото - uralfo.gov.ru.

Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым. Они обсудили макроэкономическое развитие Уральского федерального округа.

Отметим, что в настоящее время в УрФО числится почти 500 тысяч субъектов МСП, растёт число самозанятых – их насчитывается 270 тысяч человек (на 134 тысячи больше, чем годом ранее).

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 года составляет 106,4%. Хорошие показатели у Уральского федерального округа и в плане налоговых отчислений: в консолидированный бюджет России – 26%, в федеральный бюджет – 40%.

– Социально-экономические показатели округа выглядят позитивно, но мы видим и точки роста. Надо стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции, – отметил Якушев.