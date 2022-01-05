В тюменской горполиклинике №8 может записать на прием участковый терапевт. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменской горполиклинике №8 может записать на прием участковый терапевт. Об этом сообщает пресс-секретарь медицинского учреждения Дарья Ровбут.

Медики отметили, что иногда осмотр врача и встреча с пациентом лицом к лицу необходимы. Для этого из специалистов поликлиники создаются мультидисциплинарные бригады, в составе которых – эндокринологи, хирурги, неврологи, ревматологи и акушеры-гинекологи. После новогодних праздников эти врачи начнут по графику выезжать в филиалы и вести прием на месте.

– Посмотрим, насколько востребованным будет этот формат работы. Ориентируясь на активность пациентов, определим, как часто бригады станут выезжать в филиалы. Желающие попасть на прием обязательно будут. Потребность в консультациях специалистов высокая, – сообщила заместитель главврача Анна Руденко.

Кстати, побывать на приеме профильного доктора, не покидая свой район, теперь смогут пациенты филиалов поликлиники №8 на ул. Мелиораторов, 17; на ул. Любимой,1 и на ул. Пражской, 28.