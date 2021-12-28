В небе на территории Тюменской области засняли светящийся шар с хвостом.

В небе на территории Тюменской области (на трассе у поселка Боровский) засняли светящийся шар с хвостом. Местные жители озадачены и высказывают различные версии появления неопознанного летящего объекта. Видеозапись появилась в социальных сетях накануне, 27 декабря.

«С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37», говорится в сообщении «Роскосмоса»», – подсказал один из подписчиков паблика, где появилось видео.

Другие пользователи интернета высказали не совсем популярные версии: «Это Лунтик вернулся»; «Карлсон полетел, волосы назад». Некоторые предположили, что это был салют – все же новогодние праздники близятся, мол, люди заранее начинают отмечать. Однако с такой версией были согласны не все: «Я в Каскаре тоже видела, на салют было явно не похоже!».

По словам тюменского астронома-любителя, члена регионального отделения Общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Космопоиск» Виталия Угренинова, при запуске военных баллистических ракет или ракет-носителей с космическими аппаратами наблюдается сложный комплекс световых явлений, особенно эффектный в сумеречные часы. Сразу после старта над горизонтом появляется яркая точка, которая при движении оставляет след, похожий на инверсионный след реактивного самолета.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 26 сентября 2017 года в вечернем небе тюменцы увидели НЛО. Сотни фотографий инопланетного судна тут же появились в соцсетях. И горожане, судя по всему, не на шутку перепугались.

Однако о нашествии обитателей других планет говорить, как оказалось, рано. Напугавший тюменцев объект – это факел работающего двигателя первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Запуск ракеты произвели с полигона Капустин Яр.

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