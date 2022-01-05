Жителям Тюмени рекомендуют сесть на монодиету после гастрономического раздолья. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени рекомендуют сесть на монодиету после гастрономического раздолья. 5 января отмечают Международный разгрузочный день.

Диетолог Елена Дороднева рассказывает, что разгрузочные дни – это монодиеты, когда используется только один вариант продукта и смешивание недопустимо. По ее словам, такие монодиеты дают резкое ограничение пищевого рациона.

– Экстремальные разгрузочные дни – на воде или свежевыжатых соках, овощных или фруктовых. В этом случае они выполняют роль не напитков, а еды. Обычно используются 4-5 порций фреша с интервальным приемом и вода. Это очень жесткий вариант, – отмечает специалист.

Есть и другие варианты разгрузочного дня – белковый, творожный, кефирный. Однако он может быть даже мясным. Но , конечно, это должны быть нежирные сорта мяса. На гарнир подойдут огурцы и зелень.

Для монодиеты подойдут и фрукты, овощи. Например, многие знают про яблочные разгрузочные дни, но с этим фруктом нужно быть осторожнее, так как у кого-то он, наоборот, вызывает повышенный аппетит, передает «АиФ - Западная Сибирь».