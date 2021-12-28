Сбербанк украсил Тюмень к Новому году. Фото - Сбер.

Пятиметровый новогодний шар установил Сбербанк в Славянском сквере – напротив главного здания банка. На изготовление светящейся конструкции было использовано 1 800 метров гирлянды и 18 000 энергосберегающих светодиодов.

Подобные новогодние конструкции установлены в других областных центрах на территории обслуживания Уральского банка Сбербанка – Екатеринбурге, Уфе и Кургане. Также Сбербанк украсил офисы Сбера в разных районах Тюмени.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Ощущение наступления новогодних праздников появляется у нас задолго до самого заветного дня. И, конечно, в этом помогает предпраздничное световое оформление, к которому также причастен Сбер. Надеемся, что эта новогодняя конструкция станет центром притяжения для жителей и гостей города. Её установка для украшения родного города планируется ежегодно. Хочу пожелать нашим клиентам в Новом году самых лучших вестей, достатка, благополучия, а главное – здоровья!