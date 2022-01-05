Тюменцам рассказали о правилах перевозки животных в самолете. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали о правилах перевозки животных в самолете. Чтобы питомца допустили до перелета по России, необходим ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации.

«Аэрофлот» разрешает провезти сразу трех животных – в салоне и в багажном отделении. Авиакомпания S7 с 15 февраля 2021 года позволяет перевозить на одном рейсе до 5 питомцев в салоне (два на соседнем кресле, три под креслом). В багажном отделении может лететь до трех животных.

А вот в салоне лайнеров Utair могут летать одновременно до 10 домашних животных, к перевозке допускаются кошки и собаки. В качестве зарегистрированного багажа в багажно-грузовом отсеке разрешается перевозка кошек, собак и птиц.

Тюменцам следует уточнить габариты контейнеров, в которых перевозятся животные, отдельно у каждой авиакомпании. Это надо для того чтобы заранее купить переноску нужного размера. Кстати, о том, что вы летите с животными, авиакомпании просят сообщать заранее. В основном установлены сроки не позднее, чем за 36 или 48 часов в зависимости от перевозчика.

Отметим, что если животное летит в багажном отсеке, обязательно следует прикрепить на ошейник брелок с именем питомца и номером телефона владельца, передает «МегаТюмень».