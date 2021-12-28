Владимир Якушев обсудил меры по обеспечению правопорядка в преддверии новогодних праздников. Фото - uralfo.gov.ru.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл заседание коллегии по вопросам национальной безопасности. На нем компетентные органы обсудили меры по обеспечению правопорядка в преддверии новогодних праздников.

Особое внимание уделили теме безопасности в местах массового пребывания людей, соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, контролю мест продажи, хранения и использования пиротехники.

Владимир Якушев акцентировал внимание на том, что уполномоченным органам необходимо напоминать жителям правила пожарной безопасности, рассказывать о рисках при эксплуатации неисправных отопительных и электроприборов.

– Надеюсь, что совместными усилиями удастся избежать опасных ситуаций и провести праздничные дни в спокойной атмосфере, – отметил полпред.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что В УрФО снижается заболеваемость коронавирусом. Индекс распространения инфекции составляет 0,95 (по РФ – 0,92). Уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 тысячи коек (78,8 процента), что на полторы тысячи меньше, чем неделей ранее. Показатели инфицирования ОРВИ также пошли на спад практически во всех регионах.