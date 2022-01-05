В спортшколах Тюмени состоятся рождественские встречи. Фото - "МАУ "Городской шахматный клуб" Тюмень" в ВК.

В спортшколах Тюмени состоятся рождественские встречи. Горожан займут мини-футболом и интеллектуальными играми.

Так, в тюменском городском шахматном клубе пройдет Рождественский блиц-турнир по шахматам. Местных жителей приглашают 8 января в 11.00.

Другие мероприятия пройдут по трем адресам: Червишевский тракт, 72-а, Олимпийская, 19/1 и Осипенко, 63/3. Местная спортивная школа «Старт XXI век» приглашает горожан зарядиться хорошим настроением в открытом турнире по мини-футболу «Рождественские встречи». Он пройдет 8 января по адресу: ул. Высотная, 1, корп.4, сообщает департамент по спорту администрации города Тюмени.