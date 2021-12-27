На Ямал впервые приехала мобильная станция МегаФона. Фото - МегаФон.

Оператор развернул передвижную мобильную базовую станцию на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении – третьем в мире по величине природных запасов. Возможность пользоваться интернетом и голосовой связью, несмотря на отдаленность от жилых территорий и суровые природные условия, получили более двух тысяч работников.

Мобильная базовая станция (МБС) будет функционировать до момента запуска стационарного телеком-объекта, обеспечивая абонентам в радиусе 3-4 километров максимальные скорости интернета – до 100 Мбит/с. По данным аналитиков оператора уже сейчас ежедневно МБС генерирует до 295 ГБ интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы проводить круглосуточно и без перерывов в течение месяца видеоконференции в наилучшем качестве.

– Наша передвижная базовая станция уже не раз зарекомендовала себя в работе на нефтяных промыслах в югорской тайге. На Ямал мы ее доставили впервые. Сегодня на месторождении надежный сигнал обеспечивают порядка 10 телеком-объектов, но, когда разрабатываются новые участки для добычи, оперативно организовать строительство стационарной базовой станции невозможно, тогда мы используем эту уникальную временную технологию, – отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

МБС независима от фундаментальных объектов связи, что позволяет разворачивать ее практически на любой территории и использовать для создания покрытия там, где это необходимо. Решение может быть использовано для помощи в случае стихийных бедствий, пожаров, наводнений. Для запуска станции требуется развернуть мачту и подключить к сети с помощью спутника или радиорелейной линии от ближайшей базовой станции. Благодаря дизель-генератору она может работать без доступа к электросетям, в том числе при сверхнизких температурных режимах.