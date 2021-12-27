В Тюмени пешеход, на которого отбросило авто после массового ДТП, находится в реанимации. Фото -с"Авто Тюмень. ДТП" в ВК.

На пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени сегодня, 27 декабря, рано утром произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три легковых автомобиля - Lada, Hyundai и Daewoo. Пострадало несколько человек. О состоянии одного из них, пешехода, который оказался не в том месте не в тот час, рассказали в местном департаменте здравоохранения.

– После осмотра и оказания помощи пострадавшего пешехода доставили к ОКБ № 2. Ему оказывают всю необходимую медпомощь в условиях отделения анестезиологии-реанимации по поводу закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени, – сообщили в ведомстве.

Спустя несколько часов скорая понадобилась участнику аварии. Ему стало плохо во время оформления дорожного инцидента. Его также доставили в областную клиническую больницу № 2. Горожанину оказана вся необходимая помощь в условиях приемного отделения по поводу ушибов мягких тканей головы. Пациент отказался от госпитализации, ему рекомендовано амбулаторное наблюдение, передает «МегаТюмень».