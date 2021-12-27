Тюменка оказалась в больнице после корпоратива с переломами лодыжек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 35-летняя женщина оказалась в больнице во втором часу ночи. Она возвращалась домой с корпоратива и упала. Спустя несколько часов окоченевшую горожанку обнаружил собственный муж.

У жительницы города покраснели и отекли руки и ноги, она не могла ими двигать из-за жуткой боли. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей. Ей провели обезболивание, зафиксировали травмированные конечности медицинскими шинами и отвезли в больницу.

– Ни в коем случае не пытайтесь быстро согреть конечности! Растирать снегом, грубой тканью, прикладывать к горячей батарее или греть горячей водой – это опасно, такие манипуляции могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены, ампутации, – предупреждают специалисты скорой.

По словам медиков, надо в течение нескольких минут в теплом помещении обмотать обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы (верхний край должен перекрывать здоровые ткани не менее чем на 10 см), затем зафиксировать бинтом или элементами одежды.