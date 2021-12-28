В Тюмени 28 декабря 2021 года отключат сразу семь светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улицы Энергостроителей с бульваром Бориса Щербины, Широтной – Словцова, у ТЭЦ 2 на Широтной и у дома № 181 на улице Широтной; с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Московский Тракт и Транспортной, Московский Тракт и Магнитогорской, а также у дома № 100 на улице Московский Тракт.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.