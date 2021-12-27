«Душевые – это уже жилье для бомжей»: тюменка с Карла Маркса показала условия, в которых живут жильцы дома

Тюменка с Карла Маркса показала условия, в которых живут жильцы дома. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменка, проживающая на Карла Маркса, 121, показала, в каких условиях ей и всем остальных жильцам дома приходится жить. Женщина обвиняет управляющую компанию в бездействии.

«УК давно забыла про нас! Ждёт, что мы замерзнем, утонем в своих комнатах или завалит чем-нибудь! Ни одной проверки в глаза никто не видел. На лестничных пролетах обрезано отопление, окна подлежат замене, так как все рамы неисправны, ветер гуляет. Потопы не прекращаются. Моем сами места общего пользования, косметический ремонт этажей до потопов делали самостоятельно при помощи жильцов. Душевые на первом этаже – это уже жилье для бомжей», – описывает обстановку в социальных сетях горожанка.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По информации Государственной жилищной инспекции в Тюменской области, работу управляющих организаций в первую очередь должны контролировать собственники помещений в многоквартирном доме в лице председателя совета многоквартирного дома.

– В случае если путем переговоров урегулировать вопросы с управляющей организацией не получается, обращение с фактами нарушений следует направить нам. Сообщения в социальных сетях по закону не могут стать основанием для начала проверочных мероприятий, – отметили в ведомстве.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Перечислим способы направления обращения в Государственную жилищную инспекцию: 1) почтой по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 34/1; 2) с помощью Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ); 3) через единую интернет-приёмную органов государственной власти Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени жители микрорайона Мелиораторов жалуются на обстановку 90-х. Они уверяют, что жизнь здесь застыла и ничего не делается. Но в местной администрации сообщили, что район развивается: здесь живут одни из самых активных горожан.

Всё началось после того, как одна из жительниц областного центра опубликовала в местной группе в социальной сети «Вконтакте» гневный пост после того, как посетила вышеупомянутый микрорайон.