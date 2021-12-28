Пожилой тюменец, которому наобещали доход с перепродажи нефти, остался без денег. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о факте мошенничества в отдел полиции Ялуторовска обратился 61-летний мужчина, который, поверив мошенникам, лишился денег.

Потерпевший захотел заработать на инвестициях, для чего в интернете списался с незнакомцем, который обещал помочь в этом вопросе. Со слов нового знакомого, он готов был приступить к приумножению дохода мужчины, перепродавая за его деньги валюту и нефть.

– Они обговорили сумму и процент за работу, который будет полагаться так называемому брокеру. Житель Ялуторовского района перевел свои сбережения и оформленный кредит на счета, указанные злоумышленником, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Через некоторое время мужчина решил вернуть свои накопления, но это оказалось возможным только в случае, если он вновь внесет весомую сумму на счет. Когда связь с мнимым брокером прервалась, мужчина осознал, что попался на уловку мошенников.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.