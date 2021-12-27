Эксперт прокомментировал качество жизни в Тюменской области: «Порядок бьет класс»

Эксперт прокомментировал качество жизни в Тюменской области. Фото: Вадим Бегун

Председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер прокомментировал итоги рейтинга регионов по качеству жизни, который составило Агентство стратегических инициатив. Его возглавили Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

– Испытываю гордость, увидев такую оценку. Есть такое выражение «порядок бьет класс». Это значит, что последовательные шаги, пусть и не очень быстрые, в направлении цели зачастую бывают эффективнее стремительных рывков. Насчет других регионов сложно сказать, но мне кажется, что успех Тюмени обеспечен последовательностью и преемственностью, – высказал своем мнение Мельцер на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

При подготовке рейтинга оценивались десять направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела. В совокупности в регионах России были опрошены 42 тыс. человек разного пола, возраста и семейного положения.