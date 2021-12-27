Новогодние подарки для детей сотрудников Сбера развивают ESG-навыки. Фото - Сбер.

В преддверии 2022 года 210 тысяч детей сотрудников Сбера по традиции получат умные новогодние подарки. Подарки являются знаком заботы о детях и их будущем и направлены на развитие навыков, которые помогают найти своё место в сложном мире и реализовать заложенный в детях потенциал. Темой подарков этого года стали навыки бережного, ответственного отношения к окружающей среде.

Малыши получат игрушку-сортер, которая научит их принципам разделения отходов. Игрушка формирует правильные экологические привычки и учит ребёнка беречь природу. Кроме того, она развивает логическое мышление, мелкую моторику и координацию, тренирует память и воображение, стимулирует речь.

Дошкольников ждёт «Большая книга экологического путешествия», направленная на формирование экологической культуры, исследовательского интереса к окружающему миру, творческих способностей, эмоционального интеллекта, критического мышления, речи. С этой книгой ребята пройдут несколько интересных экологических миссий, решат каверзные головоломки и задачи, смогут стать спасателями природы. И какой же Новый год без поделок и праздничных стихотворений! Их читатели тоже найдут на страницах книги.

Ребята постарше получат полезный и удобный брендированный экокомплект – термокружку, которая поможет снизить потребление одноразовой посуды. А поясная сумка и ручка будут подавать окружащим пример ответственного, бережного отношения к природе.

Все подарки изготовлены из экологически чистых материалов, которые безопасны для природы и подлежат последующей переработке.

Специально для тех, кто хочет узнать больше о том, как помочь природе и позаботиться о будущем, всё самое важное, нужное и интересное собрано в лендинге спецпроекта ПОДАРКИ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ. Подарки и спецпроект подготовлены с участием экспертов благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», WWF, движений «ЭКА» и «Раздельный сбор».

Елена Кудряшова, управляющий директор, руководитель дирекции по развитию корпоративной культуры Сбербанка:

– По доброй традиции в рамках программы «Сбер для детей и родителей» мы дарим детям сотрудников «умные» новогодние подарки, которые помогают ребятам узнавать что-то новое и развивать полезные навыки, а взрослым – проводить время вместе со своими детьми. В этом году мы предложили детям сотрудников новогодние подарки с необычной ESG-концепцией и увлекательным исполнением, такие подарки не просто порадуют ребят, но и станут отличным поводом начать родителям разговор со своими детьми о проблемах загрязнения планеты. Сегодня Сбер является одним из лидеров ESG-движения в России, и во внутренней корпоративной среде мы также развиваем культуру экологически ответственного поведения, которую важно прививать с юных лет.