Суд над создателем ОПГ в Тюмени отложен из-за болезни главаря банды. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Георгия Хижнякова, тренера по карате, который создал ОПГ. Подсудимый плохо себя чувствует.

– Слушания возобновятся после его выздоровления, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Отметим, что это не первый раз, когда рассмотрение этого дела откладывается из-за плохого самочувствия подсудимого.

Напомним, что ранее Хижняков уже отсидел срок за аналогичное преступление. Тогда он пробыл в тюрьме 5 лет из семи – его освободили досрочно по состоянию здоровья. Однако через год, в 2015-м, он снова создал ОПГ для угона иномарок. В ее состав в разное время входили четыре человека. Они с помощью спецустройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных машинах.

Всего в областном центре было украдено 17 автомобилей на общую стоимость более 14,9 млн рублей. В январе 2018 года ОПГ разоблачили. Но в октябре того же года ее лидеру удалось скрыться, он был объявлен в розыск. Задержать Хижнякова удалось лишь через два года в Екатеринбурге.

Отметим, что в 2019 году трое сообщников главаря банды были осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 5,5 лет.