В Ишиме мужчина сломал челюсть знакомого стулом. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступила информация из больницы. К ним обратился 44-летний мужчина с переломом челюсти.

Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего ишимца, подозреваемого в причинении телесных повреждений. Он рассказал, что накануне распивал алкоголь в компании знакомых.

– В ходе застолья между ним и потерпевшим завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник схватил стул и ударил им оппонента по лицу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека: после его удара скончался пожилой человек.