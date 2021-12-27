Михаил Мельцер: «Появляется интернет 3.0 – метавселенные». Фото - "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте.

Председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер заявил, что мы присутствуем при глобальной трансформации привычного нам интернета: появляется интернет 3.0 – метавселенные. Мнение было озвучено с онлайн-площадки «Экспертного клуба России», где эксперты обсуждали последние тенденции игровой отрасли.

– Инструменты, которые раньше были характерны только для игр, – игровой мир, двумерная или трехмерная смоделированная реальность, взаимодействие игроков, максимально приближенное к живому общению, – проникнут в социальные сети и полностью поменяют архитектуру и само понятие сайтов, переведут интернет из двумерной плоскости в трехмерную, – рассказал Мельцер.

По его словам, именно поэтому в Тюменской области должны быть люди, которые смогут стать востребованными на этих новых виртуальных просторах. Он призвал уже задуматься над обучением созданию игр и над технологиями построения виртуальных сред для будущих маркетплейсов, библиотек, кинотеатров и различных тематических культурных пространств.