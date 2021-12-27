Осудят тоболяка, который зарезал 18-летнюю сожительницу после ссоры. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Тобольска. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и убийстве.

Трагедия произошла 17 октября 2021 года около двух часов ночи в комнате общежития в 4-м микрорайоне города. Обвиняемый и его 18-летняя сожительница поссорились. Девушка сообщила молодому человеку, что собирает вещи и уходит от него.

– Пьяный молодой человек после услышанного два раза ударил ножом ей в спину. От полученных ранений та скончалась на месте, – сообщили в СК по региону.

Также стало известно, что ранее обвиняемый в магазине, где работала его девушка, угрожал убийством администратору.

Тоболяка заключили под стражу, он дал признательные показания. По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.