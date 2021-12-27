Что жители Тюмени получат в подарок на Новый год. Фото - МегаФон.

Аналитики составили прогноз, какие подарки могут получить тюменцы в 2022 году. Наиболее вероятные подарки – гаджеты и бытовая техника, игрушки и ювелирные украшения, также безоговорочным лидером по приросту продаж в предновогодний период стали лотерейные билеты. К таким выводам пришли эксперты МТС Банка на основе анализа собственных данных за первую половину декабря 2020 и 2021 годов.

В результате исследования аналитики предположили, какие подарки жители Тюмени смогут найти под новогодней елкой, выделив пять категорий, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года.

Топ 5 наиболее новогодних подарков

1. Гаджеты, электроника и бытовая техника – вероятность получить в подарок 30%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. В этой категории самый большой средний чек – 6460 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.

2. Игрушка – 26%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек – 1080 рублей.

3. Лотерейный билет – 23%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек – 1220 рублей.

4. Ювелирные украшения – 12%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. Средний чек – 5050 рублей.

5. Сувенир – 9%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра «Тайный Санта». Здесь самый маленький средний чек – 570 рублей.

Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – в 2,2 раза, гаджетов и электроники – в 2 раза, ювелирных изделий – 88%.

Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 56% приходится на представителей сильного пола.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Тюменской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020 – 2021 годов.