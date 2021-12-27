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Общество27 декабря 2021 6:29

В Тюмени маршрутам № 47 и № 47д добавили остановку «Детский сад № 100»

Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
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В Тюмени маршрутам № 47 и № 47д добавили остановку «Детский сад №100».

В Тюмени маршрутам № 47 и № 47д добавили остановку «Детский сад №100».

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршрутам регулярных перевозок № 47 «Ул. Дамбовская – ул. Высотная» и № 47д «Ул. Дамбовская – ул. Вологодская» в прямом направлении добавили остановку «Детский сад № 100» (ул. Елизарова, 12). Нововведние вступит в силу с 27 декабря 2021 года.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице поменяли схему движения маршрута регулярных перевозок № 97, который следует от завода медоборудования до садового общества «Искра-2». Это произошло с 25 декабря.

– Автобусу добавят остановочные пункты «Улица Воровского», «Завод «Электрон» и «Рабочий поселок» в сторону с/о «Искра-2», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Кроме того, по автомобильной дороге улицы Камышинской в районе пересечения с улицами Герцена и Смоленской изменят схему движения транспорта. Это произойдет с 4 декабря из-за сноса долгостроя.