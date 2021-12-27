Жителям Тюмени подсказали, где утилизировать отработанные батарейки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени подсчитали количество отработанных источников питания, которые за целый год накопились в гринбоксе в рамках пилотного проекта по адресу: ул. Урицкого, 28/1. Оказалось, лицензированной организации передано на утилизацию 49,5 килограмма отработанных аккумуляторов.

– Для сравнения: с июня по октябрь 2020 года было вывезено 25 килограммов, – отметили в департаменте городского хозяйства.

Сдать отработанные источники питания можно в гринбоксы, установленные в помещениях по следующим адресам: ул. Урицкого, 28/1 (управление по экологии); проезд Солнечный, 24 (МАОУ СОШ № 94); проезд Тихий, 1 (МАОУ СОШ № 94); ул. Крупской, 21 (МАОУ гимназия № 1); ул. Северная, 1 (МАОУ СОШ № 15), сообщает управление по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

– Установка гринбокса – это небольшой шаг вперед к раздельному сбору мусора, сохранению окружающей среды, который можно практиковать в каждом доме, продвижение экологичных методов борьбы с мусором, который мы создаём, – отметила руководитель эколого-просветительского центра «Экоцентр» Светлана Максимова.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в областном центре можно сдать на переработку несколько видов пластика, а также макулатуру и стекло.