На Губернаторских чтениях с участием Александра Моора расскажут о КРТ. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор примет участие в «Губернаторских чтениях», которые состоятся онлайн сегодня, 27 декабря, в 11.00. Модератором мероприятия выступит доктор политических наук, главный редактор журнала «Полития», профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

– Лекцию «Комплексное развитие городских территорий: что нужно, что можно и как не надо» прочитает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени выбирают застройщика для комплексного развития территории в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное.

– Гражданам, живущим в этих домах по договорам социального найма, предоставят равноценные готовые для проживания жилые помещения. Собственникам квартир – возмещение, размер которого эквивалентен рыночной стоимости. Ее определят по результатам оценки, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

Основа экономики Тюменской области – ориентация на углеводородное сырьё и его переработку. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на 33-й встрече проекта «Губернаторские чтения».