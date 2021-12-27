Погода на 28 декабря 2021 года в Тюмени: выглянет солнышко, без осадков

В Тюмени выглянет солнышко, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 декабря, погода в Тюмени будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 13 – 15 градусов, днем ожидается минус 17 – 19. Вечером столбики термометров покажут 20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.