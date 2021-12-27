В Тюмени бригадира осудили за смертельное падение разнорабочего в шахту лифта. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел уголовное дело в отношении Алишера Зокирова. Он трудился бригадиром на стройке 15-этажного дома и должен был знать все правила работы на строительном объекте. Однако он не смог уследить за подчиненным, тот скончался на рабочем месте.

Трагедия произошла 15 июля 2021 года. В этот же день утром на объект прибыл мужчина в составе бригады разнорабочих. Стоит отметить, что трудовой договор с ним никто не составлял.

– Зокиров, зная, что является ответственным лицом, проигнорировал требования норм безопасности и не обеспечил наличие ограждений около шахт лифтов на всех этажах многоквартирного дома. В результате этих нарушений разнорабочий на втором этаже упал в шахту лифта и скончался от полученных травм, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд, исходя из всех обстоятельств дела, назначил Алишеру Зокирову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в центре Тюмени 26 августа 2020 года произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Погибли строители, работавшие на улице Первомайской.