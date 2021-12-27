Погода на 27 декабря 2021 года в Тюмени: снег ослабнет днем и прекратится вечером

в Тюмени: снег ослабнет днем и прекратится вечером. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 декабря, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночной сильный снег к утру должен ослабнуть. Днем он станет еще слабее и к вечеру должен прекратиться.

Температура воздуха ночью минус 16 – 14 градусов, днем ожидается минус 13 – 11. Вечером столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит, нужно ждать похолодания.