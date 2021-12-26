Школьная столовая в тюменском селе вошла в десятку лучших

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В Москве окончился федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», организатором которого стало Министерство просвещения. Столовая

- Богандинской школы №2 Тюменского района вошла в топ 10 лучших в России, - анонсировали в пресс-службе главы Тюменского района

Конкурс включал в себя два этапа. В областном приняли участие свыше 25 тысяч школ страны. На финал, который прошёл 15 декабря, в Москву приехали 65 поваров из 61 региона. Мероприятие состоялось под лозунгом «Правильное здоровое питание в школе».

Тюменский район на конкурсе представляла Богандинская школа № 2, где организатором питания является «Магия вкуса». Своё мастерство участники демонстрировали на базе первого Московского образовательного комплекса, их оценивала профессиональная комиссия из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Для основного этапа конкурса «Тематический стол» повара приготовили курицу с овощами, брусничный пирог и десерт «Трайфл» с малиной, в качестве напитка представили вишнёвый шербет. А в кулинарном батле «Магия вкуса» вывела тяжёлую артиллерию — куриное филе с картофелем черри и двухслойную творожную запеканку.

В ходе конкурса тюменские повара удостоились отдельного внимания жюри, а столовая Богандинской школы № 2 вошла в десятку лучших в России.