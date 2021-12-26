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Общество26 декабря 2021 14:27

Образовательный ресурс для тренеров по баскетболу создали в Тобольске

Его уже начали применять в обучении
Источник:kp.ru
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Pexels / 9144

Pexels / 9144

Образовательную программу для тренеров по баскетболу «Успешный тренер» презентовали в Тобольске. Тем, кто занят в подготовке спортсменов, курс поможет определить уровень развития своих профессионально-личностных компетенций.

- Над электронным ресурсом работали студенты и преподаватели Тобольского педагогического института, педагоги физической культуры, тренеры спортивных школ и профессиональных команд. Доступ к тестированию и образовательной программе для диагностики и развития качеств тренера бесплатный, - сообщает «Тюменская линия».

Программа «Успешный тренер» создана при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и является частью спортивно-просветительской программы «Движение вверх».

Как уточнили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, разработанную методику используют в программе «Школа баскетбола СИБУРа», а также в интенсивных сменах по баскетболу для выявления, поддержки и развития талантливых спортсменов, реализуемых вместе с образовательным фондом «Талант и успех» и Российской Федерацией баскетбола.