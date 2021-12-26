Клещи могут представлять опасность для животных в Тюмени даже зимой

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Собаководы фиксируют случаи присасывания клещей и в холодное время года. Как сообщила изданию «Тюменская область сегодня» собаковод Ирина Синягина, кровососущие клещи способны вызывать у собак пироплазмоз – опасное и даже смертельное заболевание. Ветеринары советуют обрабатывать собак даже зимой, если есть шанс подхватить клеща.

– Собаки, живущие в уличных будках, обычно имеют подстилку из сена. А сено, как мы знаем, собирают летом, в сезон активности клещей. Под телом пса клещ может отогреться и укусить собаку. Также известны случаи, когда в городе собаки ловили клещей на участках под теплотрассами, где бывает достаточно теплая земля и тает снег, – сообщила специалист.

Ветеринар Ольга Алентьева согласна, что собака действительно может принести на себе клеща и зимой. Поэтому, если есть такие подозрения, лучше обрабатывать животное от клещей теми же препаратами, что и летом – каплями на холку, таблетками, специальными ошейниками.

Добавим, что симптомами болезни являются: вялость, бледность десен, отказ от еды, повышение температуры, одышка, темная или кровавая моча животного.