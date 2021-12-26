Тюменская область сохранила лидерство в УрФО по пяти показателям

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Тюменьстат опубликовал результаты за десять месяцев., согласно которым Тюменская область занимает первые места по пяти из двенадцати показателям в УрФО. Очередной рейтинг по итогам января-октября 2021 года подготовил Тюменьстат, а с его данными ознакомилось издание «Вслух.ру».

- В Тюменской области зафиксировано максимальное значение ввода жилья - 720 кв. метров в расчете на 1000 человек. По индивидуальной застройке - 428,6 кв. метров на тысячу жителей – регион также в лидерах, - выяснили журналисты.

Тюменская область традиционно возглавляет списки по производству молока (306 кг) и яиц (836 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения.

Также регион впереди по обороту розничной торговли: за 10 месяцев на жителя составило 242,7 тыс. рублей.

В ХМАО отмечено наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на конец октября 2021 года по отношению к декабрю 2020 года (103,7%).

Ямал на первом месте по индексу промышленного производства (115,2%) и обороту общественного питания (28,3 тыс. рублей на человека). Там же наибольший размер номинальной начисленной зарплаты на работника – 116 тыс. рублей. При этом в Свердловской области - самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (103,3%).

В Челябинской области остается наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе): 104 кг на душу населения.