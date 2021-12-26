В музее в Тюмени проведут экскурсию о русских бунтах и революциях

Фото из паблика группы музея в соцсети "ВКонтакте"

Тематическую экскурсию «Перемен!»: бунты, восстания, перевороты, революции при Романовых» откроют в историческом парке "Россия — моя история" с 11 января в Тюмени.

- На экскурсии поднимут неоднозначные и полные противоречий вопросы, среди них: как связаны польские восстания и ""Весна народов"", чем декабристы отличались от других революционеров и чем вдохновлялись, кто такие Дураковы, Остолоповы, Объедовы, как Нечаев был увековечен в ""Бесах"" Фёдора Достоевского, существует ли феномен первых женщин-террористок, что такое ""Клуб взволнованных лоботрясов"" и каковы предпосылки первой российской революции, - рассказали в пресс-службе музея.