Жителям Тюмени рассказали о правильном питьевом режиме

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Воду необходимо пить сидя и лучше всего комнатной температуры, только тогда она приносит пользу организму человека.

По данным от «АиФ- Западная Сибирь», в день требуется выпивать 2,5–3,7 л мужчинам, 2–2,7 — женщинам. Важно заметить, что полезная привычка - стакан воды за 30 минут до завтрака.

Кстати, эксперты утверждают, что основной объём необходимо употреблять за полчаса либо через час после еды. Вода активирует пищеварительные соки и ферменты, ускоряя метаболические процессы и усвоение пищи. Мало того, кровь становится менее густой, каждая клетка организма получает заряд энергии и питательных веществ вовремя, а нагрузка на сердце сокращается. Перед сном с питьём воды не усердствуйте - это может привести к отекам. А всё дело в том, что циркуляция лимфатической системы замедляется и жидкость застаивается.

- В новогодние каникулы мы чрезмерно увлекаемся застольями, которые не обходятся без алкоголя. Как раз чистая вода может помочь улучшить самочувствие после праздничных посиделок, - пояснили эксперты.