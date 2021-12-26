Музейный комплекс Ишима подготовил программу к Новому году

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К новогодним каникулам готовятся во всех учреждениях культуры Тюменской области. По данным от Ишимского музейного комплекса имени Ершова, в учреждении учли различные интересы земляков, поэтому уже сегодня, 26 декабря, городских ребят ждут в музее П.П.Ершова. Там артисты театра кукол ""Кот учёный"" порадуют их спектаклем ""Приключения Настеньки в новогоднем лесу"".

Затем 27 декабря музей «Городская управа» приглашает на иллюстрированный спектакль «Двенадцать месяцев». Известная сказка С. Я. Маршака сопровождается «живой» музыкой И. С. Баха, А.Вивальди, А. Иванова-Крамского в исполнении Михаила Соломенцева. В спектакле используется техника live-paint («живое рисование») и художественное слово.

Более взрослые горожане в декабре-январе смогут побывать на выставке «Чудеса под микроскопом». На ней представлены работы Анатолия Коненко, который создает уникальные микрокомпозиции. Для наглядности его работы представлены в масштабном сравнении с насекомыми, зернышками или волосинками.

Известно, что Коненко представлял свои работы на персональных выставках в разных уголках России, а также в Китае, Германии, Франции, Чехии, Испании, Японии, США. Среди экспонатов выставки в ишимском музее «Городская управа» есть также свыше сотни миниатюрных книг.