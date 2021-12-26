Где жители Тюмени могут прокатиться на коньках этой зимой?

Фото Ивана Третьякова

Большинство крупных площадки для массовых катаний на коньках в Тюмени открыли зимний сезон 2021-2022. Как сообщает портал Megatyumen.ru, в текущем году у тюменцев имеется возможность покататься не только на больших катках, но и на довольно скромных: ведь открылись дворовые хоккейные корты и ледовые площадки. Всего к концу декабря начнут работу 124 объекта.

Собрали для вас наиболее крупные и популярные площадки. Например, большой каток открылся в экопарке «Затюменский» в квадрате улиц Барнаульская, Аккумуляторная, Ямская и Институтская. Это новая площадка, общая площадь которой равняется 1400 «квадратов». Там есть место для лыжни и катания с горок.

Традиционно каток открылся и на тюменской набережной. Из особенностей − родители, сопровождающие детей, могут выходить на лед без коньков. Рядом работает буфет, где можно выпить горячий кофе, также обустроены лавочки для отдыха. Раздевалок и камер хранения на катке нет.

Кроме того, каток «Строймаш» работает на улице Индустриальной, 49а. Около катка расположена парковка и кафе. Территория оснащена освещением для комфортного катания в вечернее время, есть теплые раздевалки.

Добавим, что обустроенный каток «Титан» открыт на Воронинских горках. Здесь, помимо самой ледовой площадки, есть несколько теплых раздевалок, комфортные туалеты и качественный лед. Средняя температура воздуха на льду +6 градусов. Забронировать время проката можно заранее по телефону 596-081.

Также катки работают на многих базах отдыха, в частности – на «Верхнем бору», в «Боровом» и на базе «Пруд лесной».