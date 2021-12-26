ЛОР-врачи Ишима получили новое медоборудование

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Областную больницу №4 города Ишима направили новейшие видеоларингоскопы, уже показаышие свою эффективность для выявления заболеваний на ранних стадиях. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе Областной больницы №4 (г.Ишим).

Опытный врач-оториноларинголога поликлиники №3 Александр Гартунг с помощью эндоскопической аппаратуры с видеокамерой, смог у 92-летнего пациента опухоль гортани. Подозрение на злокачественное новообразование теперь должны подтвердить или опровергнуть врачи-онкологи. Но то, что заболевание выявлено на ранней стадии, уже дает больше шансов для успешного выздоровления.

- Без этого оборудования, мы не всегда могли диагностировать заболевание на начальной стадии, либо отправляли пациента с подозрением на онкологию к врачам-эндоскопистам, либо в областной центр на дообследование. В настоящее время с момента выявления заболевания до назначенного лечения будет уходить намного меньше времени. – поделился Гартунг.