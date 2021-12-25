Центр «Родник» вошел в число победителей тюменского конкурса

Фото с сайта АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»

Курортно-оздоровительные услуги областного реабилитационного центра «Родник» были высоко оценены экспертной комиссией. Потому он получил первое место в номинации услуги для населения по результатам конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» 2021г.

Как сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области, накануне состоялось торжественное вручение диплома и памятного знака от правительства Тюменской области. Отметим, что Знак «Лучшие товары и услуги Тюменской области» - высший знак качества на территории Тюменской области.

Добавим, что конкурс организует правительство региона и ФБУ «Тюменский ЦСМ» для поддержки товаропроизводителей и стимулирования повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг.