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Общество25 декабря 2021 15:14

Центр «Родник» вошел в число победителей тюменского конкурса

Экспертная комиссия высоко оценила его услуги
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»

Фото с сайта АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»

Курортно-оздоровительные услуги областного реабилитационного центра «Родник» были высоко оценены экспертной комиссией. Потому он получил первое место в номинации услуги для населения по результатам конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» 2021г.

Как сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области, накануне состоялось торжественное вручение диплома и памятного знака от правительства Тюменской области. Отметим, что Знак «Лучшие товары и услуги Тюменской области» - высший знак качества на территории Тюменской области.

Добавим, что конкурс организует правительство региона и ФБУ «Тюменский ЦСМ» для поддержки товаропроизводителей и стимулирования повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг.