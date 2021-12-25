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Звезды25 декабря 2021 13:18

Тюменцы в память о Крапивине принесли более 200 открыток

Все работы детей были внимательно изучены заслуженным работником культуры РФ
Алена Кульмухаметова
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Фото Алены Кульмухаметовой

Фото Алены Кульмухаметовой

Литературно-краеведческий центр подвел итоги акции «Крапивинской открытки». Она проходила в память о Владиславе Крапивине с 1 сентября по 14 октября.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», тюменцам предлагали сделать открытки по мотивам произведений детского писателя в любой технике. Дети из Тюмени и Тюменской области активно откликнулись и нарисовали более 200 открыток. Лучшие вошли в специальные подарочные наборы.

Открытки семнадцати участников составили основу оригинального набора.

В городском департаменте культуры отметили, что все работы детей были внимательно изучены заслуженным работником культуры РФ и членом Союза художников России Альфеей Мухаметовой.