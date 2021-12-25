При столкновении двух автобусов в Тюмени пострадали три человека

Остановка Областная больница. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня днем в Тюмени в районе областной клинической больницы. Пострадали три пассажира.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в полдень на 194 километре автодороги "Курган-Тюмень" столкнулись два автобуса "МАЗ" 63 и 115 маршрутов. По предварительным данным, водитель одного из них не выдержал безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадали три пассажирки 48,68 и 83-х лет.

Водитель не следил за дистанцией

Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, что сегодня в Тюменском районе сотрудники Госавтоинспекции провели массовую проверку водителей на соблюдение правил дорожного движения.

В поселках Боровский и Винзили автоинспекторы вместе с сотрудниками кинологической службы УМВД проверили около 100 автомобилей, за нарушения ПДД привлекли к административной ответсвенности 12 водителей.