Тюменские полицейские задержали охранника за угон авто

Сплошная проверка на трезвость. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Пьяная выходка будет обернулась уголовным делом для 53-летнего жителя Омутинского района.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в полицию Тюменского района поступило заявление от жительницы Тюмени об угоне ее «Дэу Нексии». Женщина сдавала машину в аренду охранной фирме. Выяснилось, что один из охранников, находясь на смене, после распития алкоголя, решил прокатиться по городу и совершил ДТП.

Машину он бросил на 12 км Тобольского тракта. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

Добавим, что в выходные на одной из магистральных улиц в Тюмени проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость.