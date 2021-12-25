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Происшествия25 декабря 2021 12:36

Тюменские полицейские задержали охранника за угон авто

На преступление мужчина решился будучи нетрезвым
Алена Кульмухаметова
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Сплошная проверка на трезвость. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Сплошная проверка на трезвость. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Пьяная выходка будет обернулась уголовным делом для 53-летнего жителя Омутинского района.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в полицию Тюменского района поступило заявление от жительницы Тюмени об угоне ее «Дэу Нексии». Женщина сдавала машину в аренду охранной фирме. Выяснилось, что один из охранников, находясь на смене, после распития алкоголя, решил прокатиться по городу и совершил ДТП.

Машину он бросил на 12 км Тобольского тракта. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

Добавим, что в выходные на одной из магистральных улиц в Тюмени проходит «сплошная проверка» водителей на трезвость.