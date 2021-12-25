Юные хозяйки поделятся с тюменцами рецептами блюд

Овощной пирог Фото: Алена Кульмухаметова

Юные тюменцы поделятся семейными рецептами с тюменцами. Книгу детских рецептов решил собрать тюменский ДК «Водник», который запустил онлайн-проект «Детская кухня».

Для участия необходимо сфотографировать ребенка на кухне во время готовки и приложить рецепт блюда, которое он готовит, сообщает «Вслух.ру». Заявки принимают до 26 декабря на почту dkvodnik@mail.ru.

Все поступившие рецепты собираются в альбом в группе во Вконтакте. Каждый день их число увеличивается. Сейчас в нем порядка 80 рецептов. В новогодние каникулы можно будет попробовать повторить то, что нравится другим.

Добавим, что чаще всего дети делятся семейными рецептами – печенья, блинчиков, сырников, пирогов, пиццы, салатов, супов и т.д.