Познакомиться с Тюменской областью первокурсникам поможет Telegram-бот

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Студенты первого курса тюменских вузов в интерактивном формате могут познакомиться с Тюменской областью.

Для этого ребятам необходимо установить на смартфон игровой Telegram-бот. Все задания и вопросы в нем связаны с известными тюменскими проектами, молодежными пространствами и историей региона.

– Уникальный для города Telegram-бот для первокурсников – возможность узнать, где проводить время и находить друзей, получать знания, эмоции. Каждый участник определит для себя приоритетную сферу интересов для развития и построения карьеры в Тюменской области, – поделилась социальный продюсер и руководитель проекта «В коллабе с регионом». Мария Федоренко.

Кстати, за правильные ответы первокурсники получат виртуальную валюту — баллы, которые можно будет обменять на призы: билеты в кино, сертификат на обучение в автошколе, мобильные гаджеты, мерч с символикой Тюменской области. Самые эрудированные участники уже сейчас могут принять участие в тестовой настольной офлайн-игре. Условие для участия только одно – быть первокурсником.