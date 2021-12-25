Тюменцев приглашают на январские мероприятия от «Конторы пароходства»

Фото из группы Контора пароходства во ВКонтакте

В январе на зимней площадке у «Конторы пароходства» пройдут мастер-классы, выступления музыкантов, массовые катания на коньках. Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей. На отдельные мероприятия обязательна регистрация.

Первое событие пройдет 4 января в 16:00 — это мастер-класс по изготовлению новогоднего браслета из бисера. 5 января в 11:00 запланирована практика йоги от школы «Мудра». 7 января с 18:00 до 21:00 всех ждут на катке возле «Конторы пароходства» — массовое катание под диджей-сет от объединения MILLENIUM.

— Мероприятиями зимней площадки на январские праздники мы хотим создать для горожан возможность отдыха с приятной атмосферой. Ждем гостей на все события, они подходят для разных возрастов. Особенно на каток, который стоит рядом с красиво украшенными елкой и зданием «Конторы пароходства», — рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства».

8 января в 16:00 пройдет лекция «Психологическая поддержка в сложной жизненной ситуации» с психологом Милей Ибрагимовой. Также 8 января в 19:00 гостей приглашают на «Звуковую встречу с Евгением Писарченко». Событие приурочено к выставке «Встречи во внешнем». Электронная музыка поможет лучше погрузиться в ее атмосферу.

За актуальными новостями можно следить на сайте и в социальных сетях «Конторы пароходства».

Для участия в мероприятиях, проходящих внутри мультицентра, на входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 48 часов до посещения.